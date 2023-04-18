韩国同瑞士加强量子科技合作

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韩国国际广播电台报道：韩国和瑞士两国的量子技术专家齐聚一堂，讨论两国量子科技领域的人才交流与共同研究合作事宜。科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）表示，该部门与瑞士驻韩国大使馆18日在位于首尔西大门区的梨花女子大学联合举办了韩国-瑞士量子科学技术论坛。科技部表示，今年1月尹锡悦总统出席了在瑞士苏黎世联邦理工学院举办的“与量子科技泰斗对话”活动，本次论坛是该活动的后续措施，旨在推动两国专家的交流与合作。出席论坛的瑞士代表有瑞士联邦经济·教研部长居伊·帕默林、参加“与量子科技泰斗对话”活动的安德烈斯·沃尔拉夫（Andreas Wallraff）教授和乔纳丹·霍姆教授、国际合作大使雅克·杜克莱等20余人。韩方代表有科技部第一次官吴泰锡、梨花女大校长金恩美、国际量子项目管理人李淳七、基础科学研究院量子纳米科学研究团团长安德烈斯·海因里希（Andreas J. Heinrich）等。论坛上，专家围绕韩国和瑞士的量子生态系统现状、巴塞尔量子谷和制药业对量子计算的运用、国家间技术竞争与研究合作、量子科技的作用和运用、量子支持技术五大主题展开了讨论。科技部表示，借此次活动的机会，两国决定启动一系列合作项目，为韩国硕博及博士后在苏黎世联邦理工学院等瑞士机构的长期研修和两国共同研究提供援助。