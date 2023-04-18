尹锡悦或下周更换约10名政府部门次官

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦正对下周大规模更换政府部门次官的方案进行最终探讨。分析认为，此举是为了在政府部门全面部署深刻理解尹锡悦政府施政理念的官员，以提高施政纲领的执行速度。同时在政府内部营造紧张感，以取得与内阁改组相当的效果。总统室核心人士当天在与韩联社的通话中表示，很快就会有一次次官级别的人事调动，预计更换规模不小。这名核心人士预计，在政府19个部门中，过半部门的次官将被更换，部分部门的第一、第二次官有可能同时更换。有意见认为，此次人事调动涉及的部门或为企划财政部、外交部、统一部、国防部、行政安全部、文化体育观光部、环境部、国土交通部和海洋水产部。另有消息称，国务调整室次长也有可能更换。另一名有关人士在通话中透露，内部人事调动实际上已经结束，只剩下最后的微调工作，下周有可能正式公布。分析认为，内阁改组会遇到国会人事听证会的关卡，因此尹锡悦选择大规模更换次官，以在执政第二年加快对施政纲领的执行。另悉，尹锡悦还考虑在次官人事调动前后，提名总统室对外合作特别助理李东官为放送通信委员会下任委员长。在野党以李东官之子的校园暴力事件为由展开了猛烈抨击，不过总统室表示，李东官之子事后立即与受害者就解决方案达成了协议，与国家搜查本部前本部长提名人郑淳信的情况完全不同。郑淳信利用法律手段拖延了校园暴力事件可能对其子造成的影响，使其子顺利进入名牌大学。总统室也有可能进行部分人事调动。预计部分秘书或调为次官，行政官则有望获得内部晋升。不过大部分意见认为，内部晋升的规模不会很大。此前被派遣至总统室的公务员往往会获得例行公事式的晋升，不过尹锡悦对这种做法持负面态度。