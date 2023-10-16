韩国扩大雇佣外籍劳工 可在酒店、公寓、疗养设施工作

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韩国国际广播电台报道：随着人口老龄化和生产人口急剧减少，面临招人难的行业越来越多，今后各行业将扩大招聘外籍劳工。政府决定允许酒店和公寓雇佣外籍劳工，外籍劳工就业范围将扩大至食堂、疗养设施和家政服务等领域。国务调整室长方基善29日在政府首尔办公楼主持召开第41届外国人力政策委员会会议，敲定了基于雇佣许可制度允许雇佣外籍劳工的行业和新增劳工输出国方案。韩国于2004年施行了雇佣许可制度，旨在允许因无法雇用本国人而面临人力短缺的中小企业合法雇用外籍劳工。以非专业就业(E-9)签证入境的外国人可以在规定的行业工作一段时间。政府决定允许酒店和公寓等行业雇佣外籍劳工，在此之前将对呼吁人工短缺和要求允许雇佣外籍劳工的行业进行现场调查和需求调查。随着政府作出上述决定，位于首尔、釜山、江原和济州等地的酒店和公寓业将从明年开始试点雇佣外籍清洁人员以及厨房辅助工。随后，政府将听取各界意见，并与相关机构进行联合评估，决定是否进一步扩大试点。政府决定通过各行业协会等实施职务及产业安全教育，并结合行业情况和就业许可制度特点，推广人力资源管理补充措施。政府有关部门决定明年下半年对酒店和公寓业外籍劳工雇佣管理情况进行实况调查。