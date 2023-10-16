济州国际机场因大雪和强风而被迫停运290多次航班

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国济州岛和其他地区因大雪和强风而接连出现飞机和轮船航班停运。在济州岛发布大雪特别警报之际，目前济州岛汉拿山上的积雪已经超过30厘米。济州国际机场的积雪很多，为了除雪工作，23日上午6点至8点机场跑道被关闭。在济州全境发布强风特别警报的情况下，济州国际机场一带发布了强风和大雪特别警报，飞机起降方向都下达了强风警报。受此影响，当天从济州始发的452个航班中，超过一半的273个国内航班和18个国际航班等共290多个航班取消或提前决定停飞。韩国空港公社方面表示，根据天气情况，可能会增加停飞班次，请乘客事先确认航班信息。据悉，目前韩国海上强风造成海路运行受到影响，济州岛西海岸发布大风警报，此外，济州岛前海的风浪警报正在生效。有鉴于此，连接济州和其他地区的8条航线中，只有木浦和鹿洞等两条航线正常运行。但根据天气情况，这些航线也可能被取消，因此乘客必须提前查看航运信息。据韩国气象厅预报，23日下午到次日凌晨，济州每小时降雪量最高为3厘米，大雪警报可能会加强。除了济州岛以外，光州和全罗南道也下达了大雪特别警报。从22日开始下起大雪，截至24日为止，光州和全罗南道西部一带降雪量将达5至20厘米。降雪天气导致交通事故相继发生。光州和全罗南道消防部门已经受理14起交通事故。