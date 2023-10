Football – EOU Séoul 2023 : la Corée du Sud et le Maroc se quittent sur un match nul

Photo : YONHAP News

Les guerriers de Taegeuk U18 ont fait match nul, 1-1, hier soir face aux Lions de l’Atlas U20. Le match de football, qui s’est déroulé au stade du complexe sportif de Mokdong à Séoul, comptait pour la deuxième journée de la Coupe EOU Séoul 2023.Les jeunes sud-Coréens ont ouvert le score à la 74e minute avant de se faire rattraper dans le temps additionnel.L’ambassadeur des relations publiques de la Coupe EOU, Kim Eun-jung, ancien international et actuellement entraîneur des U20 de la Corée du Sud, et l’ambassadeur du Maroc à Séoul, Chafik Rachadi, ont donné le coup d’envoi fictif.Quatre équipes participent à ce tournoi international basé dans la capitale sud-coréenne. En plus du Maroc, l’Ukraine et le Vietnam ont fait le déplacement.Le pays du Matin clair compte une victoire et un match nul. Dimanche, dans le même stade, il affrontera pour son dernier match dans la compétition le Vietnam.