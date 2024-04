Photo : YONHAP News

Quel est le produit halieutique favori des sud-Coréens ? C’est le maquereau (14 %). C’est ce que révèle une étude que le KMI, l’Institut maritime de Corée, a mené à l’occasion de son 40e anniversaire. Il est suivi du calamar (12,9 %) et des gim (10,4 %), des algues séchées pour préparer des gimbap, ces fameux rouleaux de riz.Les personnes interrogées ont également été conviées à répondre à où est-ce qu’elles les consomment. A domicile, avec 55 %. Viennent ensuite les restaurants spécialisés en poisson cru (17 %) et restaurants ordinaires (15,5 %).Où achètent-ils alors leurs poissons, céphalopodes et crustacés ? Près de 47 % des consommateurs, dans les grandes surfaces. Et un peu plus de 21 % dans les marchés traditionnels.