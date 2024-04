38 North : un studio nord-coréen aurait travaillé à la production de dessins animés américains et japonais

Photo : YONHAP News

Des nord-Coréens auraient participé à la création d’une série d’animation de producteurs américains et japonais, et ce comme sous-traitants. C’est ce que l’on a appris, hier, du site spécialisé sur le pays communiste, 38 North.Selon cette organisation, sise aux Etats-Unis, cela a été découvert sur un serveur internet nord-coréen, auquel ses chercheurs peuvent accéder sans code secret, depuis la fin de l’an dernier. Certaines images qui y sont mises en ligne semblent liées à des projets de production, actuellement en cours pour des sociétés américaines et nippones.De plus, des instructions écrites en chinois sont aussi traduites en coréen. Cela peut signifier que les sous-traitants chinois auraient fait travailler les professionnels nord-coréens du secteur.Si l’identité de ces derniers n’est pas connue, 38 North suppose qu’ils appartiennent au studio des films d'animation pour enfants April 26, basé à Pyongyang. Cette maison a été inscrite sur la liste noire du Trésor américain.