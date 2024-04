Séoul étudie une visite de son chef de la diplomatie en Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine échangent actuellement à propos d’une éventuelle visite dans l'empire du Milieu du chef de la diplomatie sud-coréenne. Et ce, avant le sommet tripartite Séoul-Pékin-Tokyo qui devrait se tenir aux alentours de la fin du mois prochain.C'est ce qu'a fait savoir, hier, dans un communiqué, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, suite à la parution des articles en ce sens dans les médias japonais. Y est expliqué que les deux voisins échangent depuis quelques temps déjà autour de la nécessité d’avoir des échanges de haut niveau.En effet, le ministre chinois des Affaires étrangères avait invité son homologue sud-coréen à se rendre dans son pays. C’était lors de leur entretien téléphonique, 6 février dernier. A noter que c’était également le premier depuis la prise de fonctions du sud-Coréen.Parallèlement, le 12 avril, Cho Tae-yul avait lui aussi exprimé son souhait de rencontrer Wang Yi, lors d'une conférence adressée aux ambassadeurs à Séoul.Si cette visite se réalise, elle deviendra la première rencontre physique entre les chefs de la diplomatie de Séoul et de Pékin. La dernière remonte en effet à novembre 2023, à Busan, où s’étaient réunis les ministres des Affaires étrangères sud-coréen, chinois et nippon.D'après les médias étrangers, une rencontre pourrait d’ailleurs avoir lieu entre les chefs de l'Etat et du gouvernement de ces trois pays. Ce serait aux alentours des 26 et 27 mai prochains.