Photo : YONHAP News

Le nombre de vues du clip d’un remix de « Mic Drop » des Bangtan Boys sur YouTube a dépassé 1,4 milliard. D’après Big Hit Music, leur maison de disques et agence de promotion, cet exploit a été réalisé, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h du matin.Il s’agit d’une collaboration avec le DJ Steve Aoki qui a été dévoilée en novembre 2017. Ce single, rappelons-le, avait figuré dans le Billboard Hot 100 pendant 10 semaines consécutives.Le boysband sud-coréen possède désormais quatorze clips qui ont été visionnés plus de 1,4 milliard de fois sur ce site d’hébergement de vidéos et réseau social.