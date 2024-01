Cinéma : « Sleep » avec Lee Sun-kyun récompensé à Gérardmer

Photo : YONHAP News

Le film « Sleep », mettant en vedette le regretté acteur Lee Sun-kyun, a remporté le grand prix lors de la 31e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer en France. C’est ce qu’a rapporté hier, l’Agence France-Presse (AFP).« Sleep » est un thriller mystérieux qui raconte l'histoire de jeunes mariés Hyun-soo et Su-jin, qui voient leur quotidien mis à l’épreuve lorsque ce premier commence à faire des crises de somnambulisme et menace la sécurité de leur nouveau-né.Il s'agit du premier long métrage du réalisateur Yoo Jae-seon, connu comme l'élève du réalisateur Bong Joon-ho. Lee Sun-kyun incarne le personnage principal masculin, Hyun-soo, et Jung Yu-mi interprète la jeune épouse, Su-jin.« Sleep », sorti en 2023, avait reçu des critiques favorables et avait été invité à la « Semaine de la Critique » du 76e Festival International du Film de Cannes. Remarquons que c’est assez inhabituel pour le travail d'un nouveau réalisateur. Il y avait reçu une standing ovation pour son histoire unique et son développement imprévisible.Le Festival du film de Gérardmer, dont la première édition date de 1994, est une rencontre annuelle internationale qui présente principalement des productions de science-fiction, d'horreur et de fantasy.Lee Sun-kyun, qui avait retenu l'attention du monde entier pour son rôle dans le film « Parasite », s’est éteint le 27 décembre 2023. Il faisait l'objet d'une enquête policière depuis octobre pour suspicion de consommation de drogue et a été retrouvé mort dans une voiture garée dans un parc. Jusqu’à la fin, il a clamé son innocence et a affirmé avoir été lésé au cours de l’enquête.