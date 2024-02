La Séoul Fashion Week automne-hiver 2024, c’est parti !

Photo : YONHAP News

La Séoul Fashion Week automne-hiver 2024 a débuté, hier, par une séance de photos sur le tapis « bleu » au Dongdaemun Design Plaza (DDP). Etaient présents à l’événement d’ouverture, le maire de la capitale Oh Se-hoon, les membres de NewJeans qui jouent le rôle d’ambassadrices, des célébrités ou encore des représentants de chaque couche de la société.Le site était teinté de « sky coral », la couleur de la ville de Séoul pour cette année. D’ici lundi prochain, des défilés de 21 marques ainsi que des trade shows auxquels 68 marques et plus de 300 acheteurs sud-coréens ou étrangers participent sont attendus.Selon son organisateur, cette édition se tient environ six semaines plus tôt que l’année dernière, pour que les médias et les buyers accordent plus d’attention à cette semaine de la mode sud-coréenne qu’à celles de Paris, de Milan, de Londres et de New York.