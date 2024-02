Pyongyang tire à nouveau des missiles de croisière vers la mer Jaune

Photo : YONHAP News

Pyongyang a lancé, vers 11h ce matin, plusieurs missiles de croisière en direction de la mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. Il s’agit de sa seconde bravade militaire en seulement trois jours. Le 30 janvier, le régime de Kim Jong-un avait tiré des projectiles de type « Hwasal-2 » vers la même direction.Tout en suivant de près le moindre mouvement en provenance du Nord, les autorités militaires sud-coréennes et américaines continuent d’analyser la nature de ces nouveaux missiles. Selon les premières estimations, il n’est pas clair si ce sont une fois de plus des « Hwasal-2 » comme mardi ou des nouveaux missiles de croisière stratégiques de type « Pulhwasal-3-31 » lancés plus tôt le mois dernier.Pour Séoul, la raison pour laquelle Pyongyang a déjà quatre essais à son actif cette année est la suivante : augmenter la précision de frappes de ses missiles.Quant au mot Hwasal, qui apparaît dans les noms de missile, cela signifie « flèche ».