Squid Game : des images intrigantes de la saison 2 se dévoilent

Photo : YONHAP News

Les premières images de la saison 2 de la fameuse série sud-coréenne « Squid Game » ont été dévoilées.Sur l’une des photos, Gi-hun, le héros vainqueur du jeu mortel se retrouve face à l’homme mystérieux qui l'y avait initialement invité. Les fans de Lee Jung-jae ne peuvent qu’être ravis. On y voit aussi le Front man, interprété par la vedette Lee Byung-hun, qui a été démasqué au dernier épisode. Enfin, on retrouve l’actrice Park Gyu-young qui a rejoint le feuilleton pour sa nouvelle saison.Ayant eu un succès planétaire, « Squid Game » a établi le record du temps de visionnage sur Netflix. La série a d’ailleurs valu au réalisateur Hwang Dong-hyeok le prix de la meilleure réalisation pour une série dramatique aux Emmy Awards 2022. Quant à Lee Jung-jae, qui a joué le rôle principal, il a reçu la récompense du meilleur acteur.La saison 2 suivra les aventures de Gi-hun qui a renoncé à partir aux Etats-Unis pour retrouver sa fille et son ex-femme. Il reste ainsi en Corée du Sud pour atteindre un objectif personnel. Les nouveaux visages du drama, comme Yim Si-wan et Kang Ha-neul, attisent davantage la curiosité des téléspectateurs. Il faudra encore être patient cependant. La sortie de ce deuxième volet est prévue dans le courant de cette année, mais aucune date officielle n’a encore été divulguée.