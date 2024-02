Nouvel An lunaire : la Maison bleue accueille des activités originales

Photo : YONHAP News

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire, des événements culturels tels que des conférences, des lectures de contes et des ateliers de découverte de la culture traditionnelle du thé sont organisés à la Maison bleue.En effet, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fondation de la Maison Bleue ont annoncé qu'ils organiseraient conjointement l'événement culturel « Cheongwadae, Brave Nouvel An lunaire » dans le quartier de l’ancien siège présidentiel du 9 au 11 février.La série de conférences « Blue House, A Brave Story », auquel participent des experts de l’histoire et de la culture sud-coréenne, aura lieu au deuxième étage du Chunchu Hall à 14 heures à partir du 9 février. Et ce, pendant trois jours. Chaque événement sera d’une durée d’environ 60 minutes.Dans l’ordre, la conférence « L'histoire architecturale de la Maison bleue », animée par le professeur Ahn Chang-mo de l'Université Kyonggi, se déroulera le 9 février. « L'histoire de la Maison bleue », expliquée par le professeur d'histoire coréenne Choi Tae-seong, est fixée au 10 février. Enfin, pour assister à « L'histoire de l'arbre de la Maison bleue », racontée par le professeur émérite Park Sang-jin de l'Université nationale Kyungpook, il faudra attendre le 11 février.Mais ce n’est pas tout, d’autres événements sont organisés pendant ce week-end de fête. La cérémonie du thé, « Partager les bonnes paroles du dragon », aura lieu tous les jours au premier étage de Chunchugwan. La première séance sera à 13 heures et la seconde à 15 heures. Ainsi, par groupe de deux, les sud-Coréens comme les étrangers, mais aussi les enfants accompagnés d’un tuteur pourront découvrir la culture traditionnelle du thé.Les candidatures pour participer à l'événement sont acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi sur le site Web ouvert de la Maison bleue à partir de 14 heures aujourd'hui, heure de Séoul.