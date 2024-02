Nouvel An lunaire : 85 000 Chinois attendus en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Nouvel An lunaire est non seulement célébré en Corée mais aussi en Chine. Si les Coréens appellent le Jour du Nouvel an, selon le calendrier lunaire, « seollal », les Chinois, eux, le nomment « chunjie » ou « fête du printemps ».Cette année, les festivités se dérouleront entre le 10 et le 17 février dans le monde sinophone. Beaucoup d’habitants de l’empire du Milieu en profiteront alors pour voyager en Corée du Sud.Selon les estimations de l’Office national du tourisme (KTO), quelque 85 000 Chinois sont attendus pendant cette période au pays du Matin clair. Afin de les transporter, au total 1 023 vols réguliers et charters vont être programmés entre les deux pays.Parmi les sites qui seront les plus fréquentés, on peut citer la capitale Séoul, où l’accès aérien est le plus facile, et l’île de Jeju où la visite est possible sans visa. Sinon, le Gangwon, la province du nord-est qui a récemment accueilli les JO de la Jeunesse, a aussi la côte.