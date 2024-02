Maison blanche : c’est à Séoul de décider de la livraison des obus de 155 mm à Kyiv

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le dossier de l’éventuelle livraison d’obus sud-coréens à l’Ukraine a de nouveau occupé le point presse de la Maison blanche.Interrogée hier sur la question de savoir si Washington souhaite voir Séoul fournir à Kyiv des obus d'artillerie de 155 mm, la porte-parole de la présidence américaine a répondu que « c’est à la Corée du Sud elle-même de faire part de sa décision militaire ». Et pourtant, Karine Jean-Pierre l’a remerciée pour son aide au pays envahi par la Russie.A ce propos, lors d’un colloque virtuel organisé lundi, la sous-secrétaire d’Etat adjointe des USA pour l’Europe et l’Eurasie a expliqué que le pays du Matin clair avait accordé à l’Ukraine non seulement son soutien politique, mais avait également aidé celle-ci à se défendre contre les offensives russes, de manière substantielle.Yuri Kim a alors espéré voir davantage de matériel de cette nature se livrer à l’Etat d’Europe orientale. Selon elle, actuellement celui-ci a le plus urgemment besoin d’obus de calibre 155 mm.Petit rappel, en décembre dernier, le Washington Post avait rapporté que Séoul en avait envoyé à Kyiv, indirectement par les Etats-Unis, une quantité plus importante que celle fournie par tous les pays d’Europe.