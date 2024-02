CSIS : plus de 25 transferts de munitions Pyongyang-Moscou depuis août 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait expédié ses munitions vers la Russie à, au moins, 25 reprises depuis août dernier. C’est une estimation avancée, hier, par le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS).Sur son site web « Beyond Parallel » consacré à l’Etat communiste, le think tank américain basé à Washington a précisé qu’entre août dernier et début février, il y avait 109 jours pendant lesquels les satellites commerciaux ont pu acquérir des images du nord de la péninsule. Avant d’ajouter que durant 49 d’entre eux, des embarquements de marchandises échangées entre les deux alliés ont été observés dans le port de Rajin dans le nord-est du territoire nord-coréen.Le groupe de réflexion a indiqué que pendant cette période, au moins 25 entrées de navires y ont été repérées, la dernière en date étant celle du 12 février. Ces bateaux battant pavillon russes auraient transporté du matériel militaire.