Reuters : un expert néerlandais repère le changement de trajectoire du satellite nord-coréen Malligyong-1

Photo : KBS News

Le premier satellite de reconnaissance militaire de la Corée du Nord aurait désormais changé de trajectoire. C’est ce qu’a rapporté, hier, Reuters.A en croire Marko Langbruk, spécialiste en la matière de l’université de technologie de Delft aux Pays-Bas, cité par l’agence britannique, le périgée du Malligyong-1 s’est élevée entre le 19 et le 24 février, de 488 à 497 km. Son analyse s’appuie sur les données communiquées par le Commandement des forces spatiales des Etats-Unis.En toute logique, l’expert néerlandais s’est dit certain que l’engin nord-coréen est en marche. Selon lui, ce changement de trajectoire illustre que Pyongyang est à même de le contrôler.Pour rappel, le Nord a réussi la mise en orbite de son premier satellite espion, en novembre dernier. Et ses médias d’Etat ont prétendu que celui-ci avait pris des photos des sièges des institutions sud-coréennes et américaines jugées politiquement et militairement sensibles. Sans pour autant les dévoiler.Les autorités militaires sud-coréennes ont alors estimé que le Malligyong-1 ne fonctionnait pas comme il fallait.