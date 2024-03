Liberté : la Corée du Nord toujours en queue de peloton

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord reste en queue de peloton en termes d’indice de liberté. Elle a obtenu trois points sur 100 dans « Freedom in the World 2024 », rapport publié hier par l’ONG américaine Freedom House.Dans la catégorie des droits politiques, le pays communiste n’a reçu aucun point sur les 40 possibles, et dans la liberté civile, trois points sur 60. Plus précisément, il a enregistré un point respectivement dans l’évaluation de la liberté de posséder un patrimoine, de choisir son conjoint et la taille de la famille, et d’échapper à l’exploitation économique. Derrière lui, on retrouve la Syrie, le Soudan du Sud et le Turkménistan. L’Erythrée a obtenu la même note.Quant à la Corée du Sud, elle a comptabilisé au total 83 points et a été évaluée comme un pays libre.Le document a affirmé que la Corée du Nord était un Etat à parti unique, dirigé par un régime totalitaire de type dynastique et que la surveillance et les arrestations arbitraires étaient fréquentes.