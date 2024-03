Action collective des médecins : le gouvernement appelle les professeurs à rester au chevet de leurs patients

Photo : KBS News

Le gouvernement n’a pas tardé à réagir à la mobilisation des professeurs des écoles de médecine, qui cherchent à protéger les jeunes docteurs grévistes. En effet, il les a exhortés à rester, eux, sur leur lieu de travail. C’est le second vice-ministre de la Santé qui a lancé cet appel lors d’un point presse du centre de gestion de crise, aujourd’hui.Park Min-soo a tenu à asséner que « leur responsabilité de base est d’enseigner leur métier à leurs étudiants ». Il a aussi affirmé que si ces professeurs emboîtaient le pas aux internes pour présenter eux aussi leurs démissions, ceux-ci auraient des difficultés à revenir travailler. Et d’ajouter que leur éventuelle action collective pourrait aussi mettre en péril l’avenir des jeunes docteurs souhaitant continuer à soigner les patients ainsi que des étudiants en médecine.Le vice-ministre a tout particulièrement souligné que si les enseignants tournaient le dos à leurs patients, ils perdraient le cœur du peuple. Il a par ailleurs promis de nouer plus activement le dialogue avec eux et de les écouter plus attentivement.Le centre de gestion de crise a de son côté décidé, aujourd’hui, d’accorder cette année un total de 94,8 milliards de wons aux établissements de santé publics. Ceux-ci comblent actuellement « le vide médical » laissé par le débrayage des internes et des résidents contestataires.