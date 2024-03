Législatives : plusieurs circonscriptions se retrouvent en situation de triangulaire ou de quadrangulaire

Photo : YONHAP News

Les prochaines élections législatives ont donné naissance à plusieurs nouvelles petites formations politiques dites de la « troisième zone », face aux deux forces qui dominent la vie politique du pays : le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP).Nouveau Parti de la réforme, Nouvel avenir, Parti de la reconstruction de la Corée, Parti vert de la justice... Autant de noms de mouvements qui sont apparus ces dernières semaines. Certains d’entre eux envisagent d’investir leurs candidats au scrutin majoritaire comme à la représentation proportionnelle, et d’autres uniquement à celle-ci.Autrement dit, les électeurs de beaucoup de circonscriptions auront le choix entre trois ou quatre candidats. Une circonscription dans la ligne de mire, celle située à Hwaseong dans le Gyeonggi, la province qui entoure la capitale.Trois postulants s’y affronteront : Lee Jun-seok du Nouveau Parti de la réforme, Han Jeong-min du PPP, la formation présidentielle et Gong Young-woon du Minjoo, la principale composante de l’opposition. Une triangulaire se profile également dans une circonscription de Gwangju, dans le sud-ouest du territoire.Ce format permettra aux candidats des petits mouvements de changer la donne, même s’ils perdent les élections, en particulier lorsque leurs adversaires des deux principales formations se tiennent dans un mouchoir de poche.