Sommet pour la démocratie : Anthony Blinken et Cho Tae-yul condamnent le tir nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, en visite à Séoul pour assister au sommet pour la démocratie, a rencontré le ministre des Affaires étrangères sud-coréen, Cho Tae-yul, aujourd’hui, à Séoul. Ils y ont discuté en profondeur et de manière stratégique des questions liées au programme nucléaire de Pyongyang et aux problèmes régionaux et mondiaux.Le fait que la Corée du Nord ait repris ses provocations balistiques ce matin a probablement conduit à une discussion approfondie sur la réponse à apporter à la Corée du Nord et sur la gestion de la situation dans la péninsule coréenne.L'Américain et le sud-Coréen ont souligné que les provocations continues du royaume ermite ne feraient que renforcer la coordination entre la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon et la communauté internationale. Le premier a d'ailleurs réaffirmé l'engagement ferme de son pays envers son allié.Les deux diplomates ont également réaffirmé leur objectif de « dénucléarisation complète du Nord », prenant en compte les récentes déclarations du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles Pyongyang posséderait son propre « parapluie nucléaire ». Ce qui pourrait brouiller l'objectif de dénucléarisation au niveau international.En parallèle, Blinken et Cho ont convenu de coopérer étroitement à l'avenir pour faire face à toute tentative unilatérale de changement de la situation en mer Jaune. Kim III a récemment déclaré qu'il renforcerait la posture militaire en traçant une « ligne de démarcation » au nord des îles de Yeonpyeong et de Baengnyeong, ignorant la limite nord de la zone démilitarisée.