KCNA : Kim Jong-un a dirigé un exercice d’artillerie

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a dirigé, lundi, un exercice d’artillerie ciblant tout le territoire sud-coréen. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant nord-coréen a supervisé hier cet entraînement de tirs dans l’ouest, en utilisant le système de roquettes à lancement multiple de 600 mm. Et, en publiant une photo du leader avec un grand sourire, le média d’Etat a ajouté que ce dernier a été très satisfait de la puissance des projectiles et de l’exactitude de leur trajectoire.La nouvelle provocation militaire de Pyongyang est intervenue alors que Séoul et Washington ont terminé, jeudi, leur exercice annuel Freedom Shield. Le JCS, l’état-major interarmées sud-coréen, avait déclaré, hier matin, avoir détecté le lancement de plusieurs missiles balistiques à courte portée.