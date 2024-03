Changement climatique : nouveau plan de soutien de 420 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé un nouveau plan de soutien financier pour mieux lutter contre la crise climatique.Le dispositif, dévoilé aujourd’hui par le patron des autorités de régulation financière (FSC), prévoit que cinq institutions publiques débourseront un total de 420 000 milliards de wons d’ici 2030. Cela équivaut à 289 milliards d’euros. C’est 67 % de plus que « le Fonds vert » géré ces cinq dernières années.La nouvelle enveloppe sera utilisée pour investir dans les équipements bas carbone et dans leur construction, ou encore pour financer les technologies en la matière. Cela permettrait de réduire de 8 597 tonnes de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030, selon les explications de la FSC.En plus de ce plan, un nouveau fonds de 9 000 milliards de wons, soit plus de 6 milliards d’euros, pour l’énergie du futur sera créé. Il aidera les entreprises à bâtir les installations de production d’énergies renouvelables. Cela ne s’arrêtera pas là. Un autre crédit de 9 000 milliards de wons sera consacré au développement des technologies liées au climat.Sachez que la Corée du Sud s’est engagée à réduire ses émissions de GES de 40 % d’ici 2050 par rapport à 2018, et ce dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.