Séoul et Washington envisagent des exercices de simulation de réaction face à une attaque atomique nord-coréenne

Photo : KBS News

Le ministère de la Défense a présenté, aujourd’hui, ses chantiers prioritaires pour cette année. Ils portent sur trois axes : le renforcement des capacités de défense avancée, l’établissement d’un réseau international de sécurité et l’élargissement de la défense stratégique. L’enjeu est de consolider la paix par la force.Pour le premier de ces principes, le ministère a détaillé ses trois plans d’action. Ils concernent la politique de dissuasion étendue sud-coréano-américaine, les exercices militaires conjoints avec Washington et l’union avec les Etats membres du commandement des Nations unies en Corée (UNC).Plus précisément, la Corée du Sud et les Etats-Unis projettent d’organiser des exercices intergouvernementaux simulant un scénario d’utilisation d’armes nucléaires par la Corée du Nord. Ces manœuvres s’inscrivent dans le cadre de la déclaration de Washington, signée l’an dernier par les présidents des deux alliés. Ceux-ci entendent également multiplier les entraînements combinés sur le terrain au cours du second semestre de l’année.A noter aussi que Séoul envisage de tenir dorénavant régulièrement la réunion des ministres de la Défense des pays participant à l’UNC. Sa première édition a eu lieu l’an dernier.Le ministère veut aussi déployer des armes guidées stratégiques sol-sol. Sans parler de la création d’un commandement stratégique visant à faire face de manière plus efficace aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Enfin, le ministère compte lancer deux autres satellites de reconnaissance militaire, respectivement en avril et en novembre.