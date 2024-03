KEIS : la population active devrait diminuer à partir de 2028

Photo : KBS News

C’est une conséquence du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité : la population active va commencer à diminuer dans quatre ans. C’est du moins ce qu’estime le Service d’information sur l’emploi (KEIS).Dans ses perspectives de la main-d’œuvre à moyen terme entre 2022 et 2032, publiées aujourd’hui, cette agence affiliée au ministère de l’Emploi et du Travail a indiqué que l'ensemble des personnes en âge de travailler disponibles sur le marché du travail devrait reculer sérieusement à partir de 2028.En détails, la population active de plus de 15 ans qui occupe et recherche un emploi devrait culminer à 29,48 millions en 2027, avant de chuter de plus de 240 000 jusqu’à 2032.Par tranche d’âge, le nombre d’individus âgés de 15 à 64 ans devrait diminuer d’un peu plus d’un million, tandis que celui des seniors de plus de 65 ans progresser de 790 000.Le KEIS prévoit qu’afin d’atteindre l’objectif de croissance à long terme, fixé à entre 1,9 et 2,1 %, la Corée du Sud aurait besoin d’une main-d’œuvre supplémentaire de quelque 894 000 personnes d’ici 2032.