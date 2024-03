Action collective des médecins : Yoon regrette la possible mobilisation des professeurs

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé, aujourd’hui, le conseil des ministres hebdomadaire. Le chef de l’Etat a pris la parole au début de la réunion. Il en a consacré une grande partie à la crise sanitaire provoquée par l’action collective des médecins internes et résidents de grands hôpitaux.Le président de la République a critiqué cette fois certains professeurs, qui consultent aussi les malades. Pour lui, ces médecins seniors doivent rester au chevet de leurs patients et convaincre aussi les jeunes docteurs en grève d’y retourner. Or, ils cherchent eux aussi à manquer à leur devoir. Et il ne faut pas faire de leur licence un moyen d’inquiéter, voire menacer le peuple.Le dirigeant a alors martelé que les réformes médicales en vue étaient une tâche pour le peuple, mais aussi un ordre de ce dernier. Avant d’afficher une nouvelle fois sa volonté ferme de les mener sans faille, y compris l’augmentation du nombre d’admissions dans les écoles de médecine.Le président Yoon en a profité pour rappeler que depuis sa prise de fonctions, il continue de déployer des efforts tous azimuts pour « normaliser » le système de santé. Il a poursuivi que toutes les mesures annoncées jusqu’à présent n’avaient pas été prises unilatéralement par le gouvernement, mais en prenant en considération les réclamations de longue date des associations de médecins.Le locataire du Bureau de Yongsan a aussi détaillé les raisons de la hausse de 2 000 places dans les facultés de médecine à partir de l’année prochaine. Selon lui, c’est le minimum nécessaire pour se préparer à la baisse d’effectif brutale des professionnels de santé et à la hausse de la demande de soin. Tout cela dans un contexte de vieillissement rapide de la population.Enfin, Yoon a promis de mettre sur pied en avril sous sa propre autorité une commission spéciale en charge des réformes médicales. C’est un organe qui en préparera les plans d’action précis et concrets, en travaillant ensemble avec les associations de médecins, dont les internes et les résidents.