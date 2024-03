Etudes coréennes : la Korea Foundation ouvre la « Global e-School »

Photo : YONHAP News

La Korea Foundation (KF) ouvrira ce qu’elle appelle la « Global e-School » en mars. L’enjeu est de booster les études coréennes à l’étranger et d’augmenter à terme les universités étrangères proposant ces cours.Selon cette organisation chargée de soutenir la diplomatie publique, l’école en ligne dispensera à cet effet des cours de culture et de langue coréennes. Pour ce faire, elle a conclu un accord de coopération avec douze universités du pays du Matin clair. Celles-ci ouvriront plus de 700 cours dans des écoles étrangères sur les trois prochaines années. La KF s’attend à ce que pas moins de 20 000 étudiants les suivent.Les douze établissements envisagent plusieurs autres programmes intéressants. Leurs représentants peuvent par exemple aller à la rencontre de ces étudiants étrangers. La fondation entend aussi relancer son « e-School Fellowship », suspendu depuis quatre ans en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’inviter à Séoul les meilleurs des inscrits.