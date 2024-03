Législatives : ouverture des inscriptions pour les candidats

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les inscriptions pour les candidats aux élections législatives du 10 avril se sont ouvertes. Les prétendants investis par chaque parti et les indépendants ont jusqu’à demain pour s’inscrire.Il y aura 300 sièges de députés à pourvoir : 254 au scrutin majoritaire par circonscription et 46 à la représentation proportionnelle.Les résultats de l’inscription seront rendus publics sur le site dédié de la Commission électorale nationale (NEC). Les électeurs pourront consulter sur internet les informations sur les candidats, plus précisément sur leur patrimoine, sur leurs études ou encore leur éventuel casier judiciaire, entre autres. Et ce jusqu’au jour du vote, le 10 avril donc. En Corée du Sud, les législatives se déroulent sur un seul tour.La campagne débutera officiellement le 28 mars pour une durée de treize jours. Avant cette date, les candidats peuvent battre le pavé dans leur circonscription seulement selon des règles strictement encadrées par la loi.Les électeurs établis hors de Corée du Sud pourront voter entre le 27 mars et le 1er avril. Et dans le pays, un vote par anticipation est également prévu les 5 et 6 avril pour ceux qui ne pourront pas se rendre aux urnes le jour des élections.