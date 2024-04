DMZ : Pyongyang pose des mines

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a enfoui des mines sur les routes tactiques situées dans la zone démilitarisée intercoréenne (DMZ). C’est ce qu’a annoncé l'armée sud-coréenne, expliquant que Pyongyang avait placé des explosifs sur trois des voies reliant les deux Corées. Parmi celles-ci, la route du site de bataille baptisé « arête Arrowhead », à la fin de l'an dernier.Cette dernière fut construite, conformément à l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018, dans le but de mener conjointement des fouilles des dépouilles des soldats morts lors de la guerre de Corée (1950-1953). Lors des travaux de construction, des soldats des deux Corées s'étaient même fait photographier ensemble. Cependant, peu après, le régime de Kim Jong-un n'avait pas répondu à la demande de recherches communes de Séoul.Le pays communiste a également placé des mines, en janvier dernier, sur deux voies, qui ont été pendant un temps perçues comme des symboles de la coopération intercoréenne. Il s'agit de la route Séoul-Gaeseong dont les travaux de reconnexion avaient été terminés en 2004, et de celle, inaugurée en 2005, reliant le Sud aux monts Geumgang sur la côte est.Plus tôt ce mois-ci, le Nord avait même retiré plusieurs dizaines de lampadaires installés sur ces deux routes. Acte par lequel le Sud avait d’ailleurs vivement réagi, demandant réparations. En effet, depuis janvier dernier, et sous les ordres Kim Ⅲ, les reconnexions intercoréennes ont commencé à être détruites les unes après les autres, et ce de manière irréversible.