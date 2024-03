KoPHWA : une femme célibataire sur cinq ne veut pas d’enfant

Photo : YONHAP News

Une femme célibataire sur cinq et un homme non-marié sur sept ne souhaitent pas avoir d’enfant. C’est ce que révèle une étude que la KoPHWA, l’Association coréenne pour la santé et le bien-être de la population. Elle a été menée en automne dernier auprès de 2 000 personnes âgées de 20 à 44 ans, dont 1 000 célibataires.Son objectif était de connaître les causes et les conséquences de la dénatalité en Corée du Sud. Résultats : 89,9 % des sondés pensent que le mariage peut apporter de la stabilité dans les relations. Quant au nombre d’enfants souhaités, chez les messieurs mariés, il est de 1,79 et 1,71 chez les dames. Le chiffre baisse à 1,63 et à 1,43 chez les célibataires, respectivement.Enfin, ceux et celles qui ne veulent pas faire de bébé représentent 13,7 % chez les hommes sans conjoint et 21,3 % chez les femmes célibataires. L’association estime que la situation de dénatalité va alors durer encore un certain temps au pays du Matin clair.