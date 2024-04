Météo : pluie le matin et éclaircies l’après-midi

Photo : KBS News

Ce mardi, le pays du Matin clair se réveille sous la grisaille et la pluie. Cependant, les précipitations devraient être de courte durée puisque Météo-Corée annonce du beau temps sur tout le territoire pour cet après-midi, exception faite d’Andong, Daegu et Ulsan qui verront encore quelques gouttes tomber.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait entre 10°C, la minimale, à Suwon, et 15°C, la maximale, à Busan et sur l’île insulaire de Jeju. Il fait 11°C à Séoul, 12°C dans le Jeolla et entre 12 et 13°C dans tout le reste du pays.Dans la deuxième partie de journée, le mercure montera à 18°C à Mokpo et jusqu’à 24°C à Gangneung, Ulsan et Daegu. Il fera 19°C dans la capitale, à Suwon et Jeonju, et 22°C à Cheongju et Yeosu.