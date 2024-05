Le prix des « gim » monte en flèche

Photo : YONHAP News

Le prix des « gim », ces feuilles d’algues séchées qu’on utilise pour faire les rouleaux de riz appelés « gimbap », n’arrête pas de grimper.Selon l’Institut maritime de Corée, ou KMI, il fallait en moyenne 10 089 wons, une somme équivalente à 7 euros pour acheter un paquet de 100 feuilles. Il s’agit d’une augmentation de 80,1 % en glissement annuel.Principales causes de cette hausse : l’augmentation de la demande due à la hausse des exportations. Le stock n’est actuellement qu’aux 2/3 de ceux des années précédentes.En effet, avec la hallyu et l’intérêt pour la cuisine du pays du Matin clair, les « gim » coréennes se vendent comme des petits pains à l’étranger. Le mois dernier, leur montant d’exportation s’est élevé à 101 170 000 dollars. Soit 47 % de plus comparé à la même période l’an dernier.