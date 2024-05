CSIS : Pyongyang procède à un test d’un moteur-fusée à combustible liquide

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a testé, fin avril, un moteur-fusée géant à combustible liquide. C’est ce que nous a appris, hier, le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).Selon Beyond Parallel, le site web spécialisé sur le pays communiste de ce think tank basé à Washington, l’opération a été menée soudainement, la quatrième semaine du mois dernier, sur le site de lancement de satellites de Sohae. On ne sait pas pour autant si Kim Jong-un l’a supervisée ou non.Cette base est située à Tongchang-ri dans la province du Pyongan du Nord sur la côte occidentale du territoire. Le Nord y développe les fusées pouvant être utilisées comme des missiles.Le site américain a publié l’information en se basant sur les images satellites captées le 29 avril et en citant une source bien informé du royaume ermite. Et selon le groupe de réflexion, c’est un signal clair de la poursuite du développement des technologies de la fusée à ergols liquides pour les programmes de missiles balistiques à longue portée et de lanceurs spatiaux (SLV).