Nordkoreanische Parteidelegation besucht China, Vietnam und Laos

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der herrschenden Arbeiterpartei Nordkoreas besucht China, Vietnam und Laos.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag meldete, sei eine Delegation der Arbeiterpartei unter Leitung von Kim Song-nam, ein stellvertretendes Mitglied des Politbüros und Direktor der Abteilung für internationale Angelegenheiten des Zentralkomitees, am Donnerstag aufgebrochen.Laut der chinesischen Botschaft in Nordkorea kam die Gruppe am Donnerstag in Peking mit Wang Huning, ein Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Nummer vier in der Machthierarchie, zusammen. Wang ist Vorsitzender der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volks, PKKCV.Der Botschaft zufolge bekundete Wang beim Treffen die Bereitschaft Pekings, die Solidarität und Kooperation sowie die strategische Kommunikation zu verstärken und gemeinsam ein friedliches und stabiles externes Umfeld zu schaffen.Es wird davon ausgegangen, dass Kims Reise dazu dienen soll, nach der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und Kuba die Beziehungen zu sozialistischen Staaten, traditionell befreundete Staaten Nordkoreas, zu verstärken.