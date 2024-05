Südkorea liefert erstmals Ginseng-Hühnersuppe Samgyetang in die EU

Photo : YONHAP News

Südkorea liefert erstmals Ginseng-Hühnersuppe Samgyetang in die Europäische Union.8,4 Tonnen Samgyetang wurden am Dienstag im Hafen von Busan Richtung Deutschland verschifft, teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten mit.Bald sollen auch Samgyetang-Lieferungen in andere EU-Staaten gehen. Weitere Produkte mit Hühnerfleisch, darunter Maultaschen und gebratener Reis, sollen bald geliefert werden.Die Ausfuhren von Samgyetang seien möglich geworden, da Landwirtschaftsbetriebe, Lebensmittelhersteller und die Regierung zusammengearbeitet hätten, um mit den komplizierten Einfuhrgenehmigungen umzugehen, sagte Landwirtschaftsministerin Song Mi-ryung.Die Regierung wolle die Gespräche mit der Industrie fortführen, damit auch andere koreanische Gerichte in weitere Länder exportiert werden können, sagte die Ministerin weiter.Südkorea hatte im Jahr 2023 Gerichte mit Hühnerfleisch im Wert von 19,67 Millionen Dollar exportiert. Die Lieferungen gingen in die USA, nach Japan und Hongkong.