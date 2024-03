Kim Yo-jong: Nordkorea wird jeglichen Kontakt und Verhandlungen mit Japan ablehnen

Photo : KBS News

Nordkorea wird laut der Schwester von Machthaber Kim Jong-un künftig jeden Kontakt und jede Verhandlung mit Japan ablehnen.Man habe die Haltung Japans noch einmal deutlich erkannt, hieß es in einer am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme Kim Yo-jongs.Kim wies auf die Äußerung des japanischen Chefkabinettssekretärs am Montag hin, dass Nordkoreas Behauptung, wonach die Frage der japanischen Entführten geklärt sei, niemals akzeptiert werden könne.Japan besitze überhaupt keinen Mut, die Geschichte zu ändern, Frieden und Stabilität in der Region zu fördern und den ersten Schritt zu neuen nordkoreanisch-japanischen Beziehungen zu machen, kritisierte sie.Japan halte an Problemen fest, die nicht gelöst werden könnten, weil es nichts zu lösen gebe, sagte Kim.Es sei Japan gewesen, das zuerst angeklopft habe. Nordkorea habe nur seinen Standpunkt mitgeteilt, dass es begrüßt würde, wenn Japan einen neuen Anfang machen und nicht länger von der Vergangenheit besessen sein wolle. Ein Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Japan sei für Nordkorea unter den gegebenen Umständen aber nicht von Interesse, hieß es weiter.Kim hatte in einer Stellungnahme am Montag gesagt, dass der japanische Premierminister Fumio Kishida auch jüngst Nordkorea gegenüber Bereitschaft zu einem baldigen Treffen mit Kim Jong-un geäußert habe. Sie hatte als Voraussetzung für ein Spitzentreffen aber genannt, die Entführtenfrage nicht zu thematisieren.