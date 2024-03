Südkorea und USA sprechen über Austrocknen der Finanzquellen für Nordkoreas Waffenentwicklung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ein Beratungsgremium für ein Austrocknen der Finanzquellen für Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm gegründet.Das erste Treffen der „Enhanced Disruption Task Force“ fand nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag (Ortszeit) in Washington statt.Daran hätten etwa 30 Beamte beider Länder teilgenommen. Diese arbeiten demnach für Behörden, die für Diplomatie, Informationen, Sanktionen und Abfangoperationen zuständig sind.Zunächst sei über den aktuellen Stand der Einfuhren von raffiniertem Öl durch Nordkorea gesprochen worden. Mit den Einfuhren werde eine Obergrenze gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats überschritten. Thema sei gewesen, wie die Öleinfuhren blockiert werden könnten, so das Außenministerium.Nach der 2017 verabschiedeten Resolution 2397 des Weltsicherheitsrats hat die internationale Gemeinschaft Nordkoreas Rohöleinfuhren auf vier Millionen Barrel im Jahr und die Einfuhren von raffiniertem Öl auf 500.000 Barrel begrenzt. Inmitten der enger werdenden Kooperation mit Russland scheint sich Nordkorea jedoch nicht an die Vorgaben zu halten.Das Expertengremium des Sanktionsausschusses des Sicherheitsrats zu Nordkorea ging in seinem in der letzte Woche veröffentlichten Jahresbericht davon aus, dass Nordkorea zwischen Januar und September letzten Jahres mehr als 1,5 Millionen Barrel raffiniertes Öl eingeführt habe.