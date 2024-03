Britische Abgeordnete rufen zur Erinnerung an die in Nordkorea Festgehaltenen auf

Photo : YONHAP News

Abgeordnete des Unter- und Oberhauses des britischen Parlaments haben Nordkorea aufgefordert, die dorthin Entführten, Festgehaltenen und Kriegsgefangenen aus Südkorea zurückzuführen.Mitglieder der parteiübergreifenden Parlamentariergruppe zu Nordkorea (APPG NK) hielten am Dienstag (Ortszeit) in London eine Veranstaltung für das Tragen eines Vergissmeinnicht-Ansteckers ab, um sich in Solidarität mit der südkoreanischen Regierung an die in Nordkorea Gefangenen zu erinnern.Bei der Veranstaltung im House of Commons im Westminster Palace gaben die Co-Vorsitzenden der Parlamentariergruppe, Geoffrey Clifton-Brown, ein Unterhausmitglied, und David Alton, ein Oberhausmitglied, eine Erklärung ab.APPG NK habe sich seit langem dafür eingesetzt, für die 26 Millionen Menschen in Nordkorea, die unterdrückt und verfolgt würden, die Stimme zu erheben und die Werte der Freiheit zu fördern. Man trage in dieser Hinsicht den Vergissmeinnicht-Anstecker als Symbol der Solidarität mit der südkoreanischen Regierung, hieß es in der Erklärung.Die Gruppe forderte die nordkoreanischen Behörden auf, die Festgehaltenen sofort freizulassen, damit sie mit ihren Angehörigen zusammengeführt werden können.Anlass für die Veranstaltung war, dass der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yung-ho ein Schreiben und einen Vergissmeinnicht-Anstecker an das britische Parlament geschickt hatte. Damit wollte er dieses zur Solidarität für die Rückführung der Gefangenen in Nordkorea aufrufen.Auf der Kabinettssitzung am Dienstag trugen Präsident Yoon Suk Yeol und weitere Teilnehmer den Anstecker, um darauf zu verweisen, dass die südkoreanischen Kriegsgefangenen, Entführten und Festgehaltenen nicht vergessen werden dürfen.