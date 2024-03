Medien: SK Hynix wird Fabrik für Halbleiterverpackung in Indiana bauen

Photo : YONHAP News

SK Hynix wird einem Medienbericht zufolge eine Fabrik für moderne Halbleiterverpackungen im US-Bundesstaat Indiana bauen.Das berichtete die Zeitung „Wall Street Journal“ am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf eine Quelle.Für den Bau des Werks in West Lafayette im Westen von Indiana werde SK Hynix vier Milliarden Dollar investieren. Die Fabrik solle 2028 in Betrieb genommen werden, sagte die Quelle.Der Vorstand des koreanischen Halbleiterherstellers werde bald die Entscheidung billigen, hieß es.Mit dem Fabrikbau würden 800 bis 1.000 Arbeitsplätze geschaffen. Förderprogramme der Bundesregierung und der Regierung des Bundesstaates wie Steueranreize würden zur Finanzierung des Projekts beitragen, erklärte die Quelle.Die britische Zeitung „Financial Times“ hatte am 1. März berichtet, dass SK Hynix Indiana als Standort für ein Werk für Halbleiterverpackungen ausgewählt habe. Die Fabrik werde auf DRAM-Stapel für die Herstellung von Speichern mit hoher Bandbreite spezialisiert sein, die in Grafikprozessoren (GPU) von Nvidia eingesetzt würden, wie mehrere Quellen zitiert wurden.