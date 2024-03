Russischer Auslandsgeheimdienstchef besuchte Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Direktor des russischen Auslandsnachrichtendienstes SVR hat von Montag bis Mittwoch Pjöngjang besucht.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag meldete, habe sich SVR-Chef Sergei Naryschkin mit dem nordkoreanischen Minister für Staatssicherheit, Ri Chang-dae, getroffen.Auch habe ein Arbeitstreffen zwischen einer Delegation des russischen Geheimdienstes und Beamten des Ministeriums für Staatssicherheit stattgefunden.Bei den Gesprächen seien Ansichten über die aktuelle internationale und regionale Lage um die koreanische Halbinsel und Russland ausgetauscht worden. Praktische Fragen zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit seien umfassend und ernsthaft erörtert worden, so KCNA.Ein Auslandsbesuch eines Geheimdienstchefs findet in der Regel im Geheimen statt. Hinter der Bekanntmachung des Besuchs des russischen Geheimdienstchefs durch Staatsmedien wird die Absicht Nordkoreas vermutet, zu demonstrieren, dass die nordkoreanisch-russische Kooperation sämtliche Bereiche umfasst.