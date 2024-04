Präsident Yoon hält heute Ansprache zur Gesundheitsreform

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will heute eine Ansprache zur Gesundheitsreform halten.Seit mehreren Wochen streiken Nachwuchsärzte, weil die Regierung 2.000 Mediziner jährlich mehr ausbilden will. Auch Professoren schlossen sich dem Protest an.In einer Mitteilung des Präsidialamtes an Reporter hieß es am Sonntag, dass Yoon die Pläne für die Reform im medizinischen Bereich und höhere Zulassungsquoten für das Medizinstudium im Detail erläutern wolle.Es wird erwartet, dass Yoon die Notwendigkeit der Reform und Schaffung von weiteren 2.000 Studienplätzen im Fach Humanmedizin unterstreichen wird.Auch wird er voraussichtlich die medizinischen Kreise aufrufen, die Regierung in ihren Reformbemühungen zu unterstützen.Jedoch wird nicht ausgeschlossen, dass Yoon Änderungen an dem Plan vorstellen wird. Am Sonntag hatte er während eines Ostergottesdienstes versprochen, den Stimmen aus der Bevölkerung Gehör schenken zu wollen.