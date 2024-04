KI-Zentrum für Verteidigung nimmt Arbeit auf

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea hat das KI-Zentrum für Verteidigung seine Arbeit aufgenommen.Die Organisation soll sich um die Entwicklung von KI-Technologien zur Förderung eines starken Militärs kümmern.An der Zeremonie zum Arbeitsbeginn am Montag nahmen unter anderem Verteidigungsminister Shin Won-sik und Wissenschaftsminister Lee Jong-ho teil.Das KI-Zentrum für Verteidigung zählt etwa 110 Mitarbeiter, darunter zivile Forscher und Soldaten.Zu den Aufgaben des Zentrums gehören die Entwicklung von KI-basierten komplexen Systemen und der Lageerkennung auf dem Gefechtsfeld. Außerdem soll es bei der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Forschung für militärische Anwendungen ziviler KI-Technologien federführend wirken.Der Leiter des KI-Zentrums für Verteidigung Kwak Ki-ho sagte, er werde das Zentrum zu einer Denkfabrik und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für Künstliche Intelligenz im Verteidigungsbereich entwickeln.Das Verteidigungsministerium will KI-Technologien vorrangig für ein verbessertes Arbeitsumfeld der Soldaten einsetzen.