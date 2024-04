Medien: USA streben Dreiergipfel mit Südkorea und Japan im Juli an

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will laut einem Medienbericht ein trilaterales Gipfeltreffen mit Südkorea und Japan am Rande des NATO-Gipfels in Washington im Juli abhalten.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag unter Berufung auf eine diplomatische Quelle.Themen würden die Stärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft, die Erleichterung des Informationsaustauschs und die Ausweitung der Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit sein.Auch Russlands Krieg in der Ukraine und dessen enger gewordene militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea dürften erörtert werden, hieß es.Die US-Regierung sei außerdem besorgt, dass China wirtschaftlichen Zwang gegen andere Länder ausübe. Daher wolle sie in Zusammenarbeit mit Seoul und Tokio für mehr wirtschaftliche Sicherheit sorgen. Hierfür sollten insbesondere stabile Lieferketten für kritische Güter wie Halbleiter geschaffen werden, hieß es in dem Bericht weiter.US-Präsident Joe Biden, Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Premierminister Fumio Kishida hatten sich bei ihrem Treffen im vergangenen August in Camp David, einer Erholungsanlage für den US-Präsidenten, darauf geeinigt, wenigstens einen Dreiergipfel im Jahr abzuhalten.