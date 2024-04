Präsident Yoon signalisiert Bereitschaft zum Dialog mit Ärzteschaft

Photo : YONHAP News

Angesichts Protesten der Ärzteschaft gegen mehr Medizinstudienplätze hat Präsident Yoon Suk Yeol sich zum Dialog bereit erklärt.Sollte es aus medizinischen Kreisen noch angebrachtere und vernünftigere Vorschläge geben, könnten diese erörtert werden, sagte Yoon am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Yoon hatte dabei die Pläne für die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze und die Gesundheitsreform erläutert.Sollte es bessere und gut begründete Meinungen geben, sei ein Richtungswechsel möglich. Wenn die medizinischen Kreise weniger als 2.000 zusätzliche Studienplätze wünschten, sollten sie nicht kollektiv handeln, sondern einen Vorschlag auf wissenschaftlicher Grundlage unterbreiten, so Yoon.Ihre illegalen, kollektiven Aktionen sollten sie sofort einstellen. Ohne Grundlage und mit der Logik der Gewalt eine gut durchdachte, gerechtfertigte Politik zu stoppen, die gemäß gültigen Verfahren betrieben werde, könne nicht hingenommen werden, hieß es.Zu den Bedenken über das Festhalten der Regierung an der Zahl von 2.000 zusätzlichen Medizinstudienplätzen im Jahr äußerte Yoon, dass jedes Jahr ein Konflikt wie der aktuelle drohte, wenn die Zulassungsquoten schrittweise gesteigert würden.