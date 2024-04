Außenminister Cho nimmt an NATO-Außenministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Cho Tae-yul nimmt diese Woche an einem NATO-Treffen in Brüssel teil.Wie sein Ministerium in Seoul am Montag mitteilte, werde Cho am Donnerstag (Ortszeit) am Außenminister-Treffen der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) teilnehmen.Dieses findet am Mittwoch und Donnerstag statt. Neben den Mitgliedern sind dort auch vier asiatisch-pazifische Partner, und zwar Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland, vertreten. Auch die Ukraine und die Europäische Union nehmen an den Gesprächen teil. Wichtigste Themen seien die Lage in der Ukraine und neue Sicherheitsbedrohungen.Laut dem Außenministerium wird Cho am Rande des Treffens bilaterale Gespräche mit NATO-Chef Jens Stoltenberg und den Außenministern wichtiger Länder über Kooperationsmöglichkeiten führen.Von besonderem Interesse ist dabei, ob bilaterale Gespräche mit den Außenministern der USA, Japans und Australiens zustande kommen werden.Das Außenministerium äußerte die Hoffnung, dass Chos Teilnahme die Gelegenheit für eine Verstärkung der Partnerschaft mit der NATO bieten werde. Auch möchte Südkorea die Gelegenheit nutzen, um über Möglichkeiten für eine Reaktion auf grenzüberschreitende Sicherheitsbedrohungen zu diskutieren.