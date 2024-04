Exportunternehmen hoffen auf mehr Unterstützung durch kommende Nationalversammlung

Photo : YONHAP News

Exportunternehmen hegen die Hoffnung, dass die neue Nationalversammlung die staatliche Finanzierung für bestimmte Branchen ausweitet.Das geht aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Koreanischen Verbands für internationalen Handel (KITA) hervor. Der Verband hatte vom 23. Februar bis 8. März 322 Unternehmen zu ihren Wünschen an das neu zu wählende Parlament befragt.36,6 Prozent der Unternehmen erklärten, dass sich die 22. Nationalversammlung in erster Linie mit der finanziellen Förderung bestimmter Branchen befassen sollte.26,1 Prozent sehen die Förderung von Technologie sowie Forschung und Entwicklung als wichtigstes Thema. Dahinter folgten Deregulierung mit 24,2 Prozent und Fragen in Bezug auf die Arbeit wie die Einführung flexibler Arbeitszeiten mit 13,1 Prozent.Zum Wunsch nach einer intensiveren Förderung von Finanzierungen forderten 30,7 Prozent, der größte Anteil, dass die Darlehensprogramme für Exportunternehmen ausgeweitet und die Bedingungen für den Erhalt von Finanzierungshilfen erleichtert werden sollten.Nach den wichtigsten Errungenschaften der 21. Nationalversammlung gefragt, wurde vor allem der im Oktober 2022 verabschiedete Gesetzentwurf für mehr finanzielle Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen genannt. 41,1 Prozent wählten diese Antwortmöglichkeit aus.