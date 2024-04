Gesundheitsgewerkschaft kritisiert Yoons Ansprache für fehlende Maßnahmen für Normalisierung

Photo : KBS News

Die Koreanische Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheitswesen hat die Ansprache von Präsident Yoon Suk Yeol vom Montag kritisiert.Es habe an Maßnahmen zur Normalisierung der medizinischen Versorgung gefehlt, teilte die Gewerkschaft KHMU in einem Kommentar am Dienstag mit.Die Gewerkschaft kritisierte, dass die Ansprache des Präsidenten die Bürger nur enttäuscht habe. Darin sei lediglich die bestehende Position der Regierung wiederholt worden, ohne dass konkrete Lösungen zur Rettung der öffentlichen, grundlegenden und regionalen Gesundheitsversorgung vorgelegt worden seien.Die Gewerkschaft bewertete es jedoch als positiv, dass Yoon Bereitschaft zum Dialog signalisiert hatte. Sollte es aus medizinischen Kreisen noch vernünftigere Vorschläge geben, könnten diese erörtert werden, hatte dieser gesagt.Die Gewerkschaft forderte die Regierung auf, Dialogmöglichkeiten zu schaffen und konkrete Lösungen zur Normalisierung der Gesundheitsversorgung vorzulegen.Sie rief zudem die Organisationen von Ärzten auf, die Bereitschaft der Regierung zum Dialog nicht aufzugeben, sondern sich tatsächlich auf Gespräche einzulassen.Angesichts Protesten der Ärzteschaft gegen mehr Medizinstudienplätze hatte Präsident Yoon am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache die Regierungspläne für die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze und die Gesundheitsreform erläutert.