Yoon stellt unbegrenzten Einsatz von Finanzmitteln zur Preisstabilität bei Agrarprodukten in Aussicht

Photo : YONHAP News

Die Regierung will Mittel aus einem Dringlichkeitsfonds für die Stabilisierung der Preise für Agrar- und Viehzuchtprodukte unbegrenzt und unbefristet bereitstellen.Die Regierung werde auch den Kreis der Nutznießer erweitern, kündigte Präsident Yoon Suk Yeol auf einer Kabinettssitzung am Dienstag im Regierungskomplex in Sejong an. Die Maßnahme bleibe in Kraft, bis die Preise stabilisiert seien und die Menschen dies spüren könnten.Der Preisanstieg bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen habe sich seit Ende März etwas verlangsamt, sei jedoch noch auf einem hohen Niveau. Auch der jüngste Anstieg der globalen Ölpreise habe sich darin niedergeschlagen. Die von der Bevölkerung gespürten Preise seien immer noch hoch, sagte Yoon.Für die Preisstabilisierung werde die Regierung die Rabattunterstützung und Maßnahmen zur Versorgung mit importiertem Obst, von denen in erster Linie große Hypermärkte profitierten, auf kleine und mittlere Supermärkte und traditionelle Märkte ausweiten, erklärte der Staatschef.Die zuständigen Ministerien sollten sich davon vergewissern, dass die Unterstützungsmaßnahmen tatsächlich zur Preisstabilisierung führten. Sie sollten auch strukturelle Probleme unter die Lupe nehmen, damit sich eine Situation wie in diesem Jahr nicht wiederhole, bat Yoon.Er forderte außerdem, neue Vertriebskanäle, einschließlich der Online-Großhandelsmärkte, stärker zu fördern und den besten Weg zu finden, damit Waren von den Erzeugern zu den Verbrauchern gelangen.