Parlamentswahlen: Wahlbeteiligung im Ausland steigt auf Rekordhoch von 56 Prozent

Photo : KBS News

Die Wahlbeteiligung von Wählern im Ausland bei den 22. Parlamentswahlen ist so hoch wie noch nie bei südkoreanischen Parlamentswahlen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission am Dienstag gaben 82.915 Wähler, 56 Prozent der 147.989 Wahlberechtigten im Ausland, bis zum 31. März, dem fünften Tag der Stimmabgabe im Ausland, ihre Stimme ab.Die Stimmabgabe fand vom 27. März bis 1. April in 220 Wahllokalen in 115 Staaten statt.Die hohe Wahlbeteiligung bei Auslandskoreanern führte ein Mitarbeiter der Wahlkommission darauf zurück, dass noch mehr Koreaner im Ausland dieses Mal unbedingt wählen wollten.Die Stimmabgabe für Koreaner im Ausland wurde bei den 19. Parlamentswahlen im Jahr 2012 eingeführt. Die Wahlbeteiligung von Auslandskoreanern belief sich bei den 19. Parlamentswahlen auf 45,7 Prozent und bei den 20. Parlamentswahlen auf 41,4 Prozent. Bei den 21. Parlamentswahlen vor vier Jahren waren es 23,8 Prozent.